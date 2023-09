CorSera sul derby: "Lautaro e Giroud: la sfida s’accende sul filo dei secondi"

Inter e Milan, a 6 giorni dal derby, dovranno valutare bene le condizioni dei loro centravanti: Lautaro Martinez da una parte e Olivier Giroud dall'altra. Come riporta il Corriere della Sera, l’argentino rientrerà alla base solo 48 ore prima del match e avrà il jet lag come ostacolo principale. Sembra che il Ct Scaloni, in occasione del match contro la Bolivia, dia respiro al Toro facendo partire dall'inizio Alvarez.

Se Lautaro è alle prese con la stanchezza, Giroud deve recuperare dall'infortunio alla caviglia. Il francese ha ricevuto un brutto colpo al 25’ della partita con l’Irlanda ed è già tornato a Milano. Nella sfortuna, una buona notizia: lo staff medico ha qualche giorno in più per provare a rimetterlo in piedi. Niente di rotto, ma una distorsione leggera. La vera incognita riguarda la condizione: Giroud non sarà al cento per cento, la scelta finale spetterà a Pioli.