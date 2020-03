Daily Mail - Premier League, caos sugli stipendi. Gli agenti chiedono risarcimenti

La riduzione degli stipendi potrebbe creare qualche problema di troppo in Premier League. L'indiscrezione è stata lanciata dal Daily Mail: il tabloid inglese ha evidenziato il caos dovuto all'eventuale taglio degli ingaggi. A quanto pare molti club di Premier League avrebbero già trattenuto gli stipendi dei giocatori, ma non c'è nessuna norma che consente una simile scelta.

Una mossa che non ha incontrato pareri favorevoli tra i vari agenti. Le parti in causa, secondo il quotidiano britannico, avrebbero già dato mandato ai propri legali per chiedere un risarcimento di 300 milioni di sterline in commissioni.