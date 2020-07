Descrivi un gran gol in maniera noiosa. Il City: "Era un difensore e gli hanno detto di non tirare"

"Descrivete il miglior gol che avete visto nella maniera più noiosa possibile". Questa la richiesta della pagina twitter Soccer AM, dedicata a uno dei programmi tv di Sky UK. Alla quale risponde prontamente il Manchester City: "Gli hanno detto di non tirare perché è un difensore, ma poi lui ha calciato molto forte da lontano e la palla è entrata". Abbastanza noiosa, la descrizione corrisponde al gol di Vincent Kompany contro il Leicester che l'anno scorso ha consentito al club di vincere la Premier League: il capitano fu infatti invitato più volte da Guardiola, come ha raccontato lo stesso Pep, a non tirare. Non ascoltandolo, trovò la via del gol.

They told him not to shoot because he’s a defender but then he kicked it very hard from far out and it went in. https://t.co/lRAf8QxPqX

