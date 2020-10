I dubbi del PSG. Tuchel e la squadra silenziosi e scontenti. Leonardo nel mirino per il mercato

Dopo la passata stagione, conclusa con la vittoria di tutte le coppe nazionali e la disputa della finale di Champions League, in molti si aspettavano un altro avvio dal PSG.

In Ligue1 le prime due sconfitte sono state cancellate da un pokerissimo di successi che hanno riportato la squadra della Capitale a soli due punti dal Lille primo, ma è con la Champions League e la sconfitta contro il Manchester United alla prima giornata, che i problemi sono riemersi.

Problemi che, stando a quanto pubblicato da L'Equipe, affondano le radici nel mercato portato avanti dal ds Leonardo. Una finestra di trasferimento che sarebbe risultata indigesta ai leader dello spogliatoio come Marquinhos, Neymar e Mbappe, ma anche al tecnico Thomas Tuchel.

Il tecnico tedesco, in particolare, non avrebbe gradito la mancata sostituzione di due elementi cardine del precedente ciclo come Thiago Silva ed Edinson Cavani, oltre che l'innesto di un nuovo terzino dopo il brutto infortunio occorso a Bernat. Antonio Rudiger e Luis Suarez erano i giocatori richiesti dall'ex Dortmund che, però, si è visto arrivare altri elementi (Danilo Pereira, Rafinha e Moise Kean) ben diversi da quelli ipotizzati.

Da qui sembra essere nata una vera e propria spaccatura fra lo spogliatoio, inteso sia come giocatori che come tecnico, e Leonardo. Un malessere, questo, che si è poi palesato nella sconfitta in Champions