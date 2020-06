El Bati Larrivey sogna il ritorno in Argentina: "Huracan o Velez, mi piacerebbe"

Joaquin Larrivey non intende appendere gli scarpini al chiodo. L'attaccante argentino, noto in Italia per la sua esperienza al Cagliari, gioca attualmente con l'Universidad de Chile, ma già pensa al futuro. El Bati, intervistato da Jogo Bonito, ha dichiarato che gli piacerebbe tornare in Argentina, dopo le esperienze in Italia, Messico, Spagna, Emirati Arabi, Giappone, Paraguay e Cile: "Non vedo vicino il momento del ritiro, mi sento bene fisicamente. So che è difficile, ma non escludo di tornare in Argentina, all'Huracan o al Velez".

Larrivey, cresciuto calcisticamente nell'Huracan, non è stato ancora perdonato da parte della tifoseria per il passaggio al Velez nel 2009, con cui vinse il torneo di Clausura: "Leggo spesso quello che i tifosi scrivono sui social network. Ci sono quelli che mi dicono che sono un traditore e altri che mi hanno perdonato e vogliono che torni", ha detto il giocatore, che compirà 36 anni ad agosto.