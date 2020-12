Eurorivali - Il weekend delle avversarie del Milan: Crollo Sparta nel derby, vince il Lille

Settimana decisiva per designare le ultime qualificate alla fase ad eliminazione diretta delle due competizioni continentali. Juventus, Roma e Milan hanno già staccato il pass, mentre Inter, Lazio, Atalanta e Napoli sono costretti a disputare degli autentici spareggi nelle sfide che si giocheranno tra domani e giovedì.

Il 4-2 rifilato al Celtic permetterà al Milan di andare a Praga con la qualificazione già in tasca. L'obiettivo, però, è il primo posto, che i rossoneri potranno conquistare solo qualora vincano in Repubblica Ceca e il Lille non riesca a conquistare i tre punti contro gli scozzesi. Eventualità piuttosto remota, visto che la squadra di Lennon è in caduta libera ed è fuori dai giochi.

I risultati del weekend - Il 2-1 rifilato al Monaco consente ai francesi di restare nella scia del PSG, a soli due punti dalla vetta della Ligue 1. Batosta tremenda per lo Sparta, che perde il derby contro lo Slavia per 0-3 e vede allontanarsi i rivali cittadini, ora distanti cinque lunghezze in classifica. La formazione di Lennon non va oltre l'1-1 al Celtic Park contro il St. Johnstone: i Rangers sono a 13 punti, ma hanno due partite in più.

Classifica

Lille 11

Milan 10

Sparta Praga 6

Celtic 1