Eurorivali - Il weekend delle avversarie del Napoli: Vince l'AZ, Real Sociedad e Rijeka pari

Juve e Roma già qualificate, tutte le altre a inseguire un posto nella fase a eliminazione diretta. Sarà una giornata decisiva per molte delle italiane impegnate nelle Coppe europee; vediamo i risultati delle loro avversarie nei gruppi di Champions ed Europa League.

Il Napoli ha onorato al meglio la memoria di Diego Armando Maradona travolgendo la Roma con un netto 4-0. Gli azzurri proveranno a chiudere il discorso qualificazione giovedì contro l'AZ, che vince di nuovo in campionato, per 2-1 sul campo dell'Heracles. Pari per la Real Sociedad nello scontro al vertice contro il Villarreal: i baschi restano primi ne LaLiga, ma adesso l'Atletico Madrid è a un solo punto di distacco. Il Rijeka ferma la capolista Osijek in Croazia: finisce 1-1, restano 11 i punti di distacco dalla vetta ma con 4 partite da recuperare.