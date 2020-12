Eurorivali - Il weekend delle avversarie dell'Atalanta: perde l'Ajax, Reds inarrestabili

Settimana decisiva per designare le ultime qualificate alla fase ad eliminazione diretta delle due competizioni continentali. Juventus, Roma e Milan hanno già staccato il pass, mentre Inter, Lazio, Atalanta e Napoli sono costretti a disputare degli autentici spareggi nelle sfide che si giocheranno tra domani e giovedì.

Due risultati su tre a disposizione, ma vietato fare calcoli per l'Atalanta. I nerazzurri affronteranno una squadra giovane ma esperta, che due anni fa arrivò a un passo dalla finale. Chi perderà lo scontro, scenderà in Europa League. Nell'altra partita del girone, il Midtjylland proverà a regalarsi una soddisfazione contro il Liverpool già sicuro del primo posto.

I risultati del weekend - I lancieri, forse con la testa già rivolta alla sfida di mercoledì, hanno ceduto in casa contro il Twente ma hanno mantenuto la vetta della classifica grazie alla sconfitta del Vitesse. Reds travolgenti ad Anfield: 4-0 all'ostico Wolverhampton e primato in compartecipazione col Tottenham. Successo anche per i danesi, che espugnano con un punteggio all'inglese il campo del Velje e restano in testa con due punti di vantaggio sul Brondby, ma con una gara in più.

Classifica

Liverpool 12

Atalanta 8

Ajax 7

Midtjylland 1