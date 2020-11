Eurorivali - Il weekend delle avversarie dell'Inter: 'Gladbach sul velluto, Real cade con l'Alaves

Juve e Roma già qualificate, tutte le altre a inseguire un posto nella fase a eliminazione diretta. Sarà una giornata decisiva per molte delle italiane impegnate nelle Coppe europee; vediamo i risultati delle loro avversarie nei gruppi di Champions ed Europa League.

L'Inter di Antonio Conte si è rialzata in campionato con una bella prova di forza a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il Real Madrid invece cade clamorosamente in casa, contro l'Alaves, ma resta quarto in classifica, a sette punti dal primo posto occupato dalla sorprendente Real Sociedad. Vittoria rotonda per il Borussia Mönchengladbach (avversario dei nerazzurri martedì) contro lo Schalke, mentre lo Shakhtar passa di misura sul campo del Dnpiro. I tedeschi sono settimi in Bundesliga, mentre gli ucraini occupano la seconda posizione alle spalle della Dinamo Kiev.