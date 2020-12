Eurorivali - Il weekend delle avversarie dell'Inter: Shakhtar a valanga, il Real si rialza

Settimana decisiva per designare le ultime qualificate alla fase ad eliminazione diretta delle due competizioni continentali. Juventus, Roma e Milan hanno già staccato il pass, mentre Inter, Lazio, Atalanta e Napoli sono costretti a disputare degli autentici spareggi nelle sfide che si giocheranno tra domani e giovedì.

Vincere e sperare che a Madrid non finisca a "tarallucci e vino" o con il classico "biscotto". L'Inter di Antonio Conte non dipende solo da sé stessa: deve battere lo Shakhtar e augurarsi che Real e Borussia Monchengladbach non pareggino. Situazione molto complicata, nel girone più equilibrato della Champions: gli ucraini venderanno cara la pelle, per vendicare la batosta di qualche mese fa in Europa League e non uscire da tutte le competizioni.

I risultati del weekend - C'era un clima pesante intorno alla squadra di Zidane e all'allenatore francese, che però è riuscito a risollevarsi grazie al successo maturato sul difficile campo del Siviglia. L'1-0 porta i Blancos in quarta piazza, ma a ben sei punti dai cugini dell'Atletico che hanno anche una gara in meno. I tedeschi faticano in Bundesliga: solo 2-2 a Friburgo e settima posizione, a -7 dalla vetta occupata dal Bayern. Facile la vittoria della formazione di Castro, un 5-1 che consente di mettere ancora pressione alla Dinamo capolista, distante tre lunghezze.

Classifica

Borussia Monchengladbach 8

Shakhtar Donetsk 7

Real Madrid 7

Inter 5