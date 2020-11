Eurorivali - Il weekend delle avversarie della Juve: vincono tutte, Dinamo prima in Ucraina

Juve e Roma già qualificate, tutte le altre a inseguire un posto nella fase a eliminazione diretta. Sarà una giornata decisiva per molte delle italiane impegnate nelle Coppe europee; vediamo i risultati delle loro avversarie nei gruppi di Champions ed Europa League.

La Juventus di Cristiano Ronaldo ha chiuso il discorso qualificazione battendo in extremis il Ferencvaros nell'ultima giornata. Gli ungheresi hanno vinto contro l'MTK Budapest, consolidando il primo posto in campionato. Successo importante anche per la Dinamo Kiev, avversaria mercoledì dei bianconeri, che si impone 2-0 sul Vorskla e mantiene tre punti di vantaggio sullo Shakhtar. Si rialza il Barcellona di Messi e Koeman: facile 4-0 sull'Osasuna e settimo posto in classifica.