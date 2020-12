Eurorivali - Il weekend delle avversarie della Juventus: nuovo crollo del Barcellona

vedi letture

Settimana decisiva per designare le ultime qualificate alla fase ad eliminazione diretta delle due competizioni continentali. Juventus, Roma e Milan hanno già staccato il pass, mentre Inter, Lazio, Atalanta e Napoli sono costretti a disputare degli autentici spareggi nelle sfide che si giocheranno tra domani e giovedì.

La Juventus di Cristiano Ronaldo ha conquistato l'accesso matematico agli ottavi di finale da un po' e ora si contenderà il primo posto del girone con un Barcellona in crisi. Per i bianconeri l'impresa si presenta comunque complicata, perché la sconfitta per 2-0 subita a Torino pesa parecchio. Dinamo Kiev e Ferencvaros si affronteranno per la gloria e per il terzo posto che vale la "retrocessione" in Europa League.

I risultati del weekend - Nuovo crollo in campionato per i blaugrana, battuti 2-1 sul campo del Cadice. La vetta, occupata dall'Atletico Madrid, dista 12 punti. Vincono gli ucraini (2-1 in trasferta contro il Mariupol) e gli ungheresi (3-1 in casa del DVTK): entrambi sono in testa ai rispettivi campionati.

Classifica

Barcellona 15

Juventus 12

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1