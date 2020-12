Eurorivali - Il weekend delle avversarie della Lazio: vince il Brugge, pari Dortmund

Settimana decisiva per designare le ultime qualificate alla fase ad eliminazione diretta delle due competizioni continentali. Juventus, Roma e Milan hanno già staccato il pass, mentre Inter, Lazio, Atalanta e Napoli sono costretti a disputare degli autentici spareggi nelle sfide che si giocheranno tra domani e giovedì.

La Lazio non può fallire in casa contro il Club Brugge e ha due risultati su tre a disposizione. I capitolini, con una vittoria, potrebbero addirittura vincere il girone qualora il Borussia Dortmund non batta lo Zenit in trasferta.

I risultati del weekend - Successo per 1-0 dei belgi contro il St. Truiden e secondo posto in classifica a un solo punto dal Genk capolista. Il Borussia Dortmund fa solo 1-1 in casa dell'Eintracht e mantiene immutato il suo distacco dalla vetta della Bundesliga, occupata dal Bayern. I gialloneri occupano la quarta posizione. La squadra di Semak continua a fare la voce grossa in patria. Vittoria rotonda, per 5-1, contro l'Ural e primato condiviso con lo Spartak Mosca.

Classifica

Borussia Dortmund 10

Lazio 9

Club Brugge 7

Zenit 1