Eurorivali - Il weekend delle avversarie della Roma: il CSKA Sofia domina a Plovdiv

Settimana decisiva per designare le ultime qualificate alla fase ad eliminazione diretta delle due competizioni continentali. Juventus, Roma e Milan hanno già staccato il pass, mentre Inter, Lazio, Atalanta e Napoli sono costretti a disputare degli autentici spareggi nelle sfide che si giocheranno tra domani e giovedì.

Non si può più parlare di "avversarie", perché la Roma ha dominato il girone ed è già certa del primo posto. La partita contro il CSKA Sofia servirà per le statistiche e per valutare alcuni elementi utilizzati poco finora da Fonseca. Resta invece l'interesse per l'altra sfida, che designerà la seconda qualificata ai sedicesimi di finale.

I risultati del weekend - La squadra bulgara è corsara sul campo del Botev Plovdiv: un 3-0 netto, che vale il terzo posto a 5 punti dal Ludogorets. Vincono anche Cluj (2-0 in trasferta contro la Poli Iasi) e Young Boys (2-3 a Lucerna), che sono rispettivamente terzo e primo nei loro campionati.

Classifica

Roma 13

Young Boys 7

Cluj 5

CSKA Sofia 2