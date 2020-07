Eurosport: accordo Manchester City-Ferran Torres. Ora si tratta col Valencia

Ferran Torres ha raggiunto un accordo per diventare un giocatore del Manchester City e potrebbe essere il primo colpo per Guardiola. A riportarlo è Eurosport: i dettagli tra il giocatore e il club inglese sarebbero stati concordati ieri, in una riunione a cui ha partecipato l'agente del calciatore. Adesso servirà l'accordo tra le due società: non sarà facile, perché Ferran ha il contratto in scadenza nel 2021 e una clausola di 100 milioni. Il centrocampista spagnolo ha rifiutato l'offerta di rinnovo presentatagli dal presidente Murthy,