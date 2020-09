France Football - Paris Saint-Germain, Mbappé positivo al Covid-19: il calciatore è asintomatico

Brutte notizie per la Francia e per il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da France Football, Kylian Mbappé sarebbe risultato positivo al Covid-19. L’attaccante sarebbe asintomatico ed sarebbe già in isolamento. Scontato il suo forfait per le partite di Ligue 1 contro il Lens e contro l’Olympique Marsiglia.