I gemelli di nuovo insieme: la Russia ritrae Miranchuk dell'Atalanta col fratello in Nazionale

Aleksej Miranchuk ritrova Anton Miranchuk. Una carriera insieme e poi da questa estate uno in Italia e uno in Russia. Così, oggi, i due sono tornati insieme: è servita la Nazionale per far ritrovare il giocatore dell'Atalanta e il fratello della Lokomotiv Mosca. La Federcalcio russa li ha ritratti proprio nel momento in cui si sono ritrovati in ritiro.