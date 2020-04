I giocatori della Liga potrebbero tornare ad allenarsi tra l'8 e l'11 di maggio

In Spagna, scrive 'As', le squadre che militano nella Liga dovrebbero tornare ad allenarsi individualmente all'interno dei centri sportivi tra l'8 e l'11 maggio dopo aver effettuato i test tra il il 5 e il 7. L'idea è quella di riprendere la preparazione per tornare in campo a partire dal 28 di giugno. Ai club verrà richiesto di avere un hotel a disposizione per lunghi periodi di ritiro per evitare contatti esterni come potrebbe accadere anche in Italia.