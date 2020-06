I tre giorni del TAS: il Man City spera di evitare l'esclusione dalle Coppe. Verdetto entro luglio?

Tre giorni di videoconferenza per decidere il futuro sportivo del Manchester City. Così comincia la settimana de TAS, che tra oggi e mercoledì esaminerà il caso del club inglese, escluso per due stagioni dalle Coppe europee per non aver rispettato i parametri del fair-play finanziario. "La decisione potrebbe essere presa entro luglio", ha dichiarato il segretario generale del Tribunale, Matthieu Reeb.