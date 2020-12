Il 2020 in pillole - Barça-Bayern 2-8. Punto più basso dei catalani in un anno da dimenticare

vedi letture

Che 2020 è stato nel mondo del calcio? Certamente non positivo per il Barcellona, tra i problemi societari, il caso Messi e i risultati in campo. Un campionato perso alla riapertura del torneo dopo il lockdown, un 2020-21 quasi compromesso con 20 punti già lasciati per strada. Il punto più basso resta, senza se e senza ma, quello toccato il 14 agosto a Lisbona, con la squadra allora allenata da Quique Setién umiliata dal Bayern Monaco. Finisce addirittura 2-8, peggior sconfitta dei catalani da 69 anni a oggi. Mai era successo ai blaugrana di incassare tante reti in una competizione europea. Un risultato che riporta ai Mondiali del 2014 e al famoso Brasile-Germania 1-7, noto come il Mineirazo: punto in comune, a parte l'ampio scarto, la presenza del tecnico del Bayern Hansi Flick, che in Brasile era l'assistente di Joachim Low.