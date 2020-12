Il 2020 in pillole - Dica 99. Liverpool regina d'Inghilterra, 30 anni dopo e con anticipo da record

Che 2020 è stato nel mondo del calcio? Un anno particolare (eufemismo) ma che per qualcuno è stato sicuramente pieno di soddisfazioni. Come nel caso del Liverpool che dopo 30 anni è tornato campione d'Inghilterra. Incredibile a dirsi, ma i reds non avevano mai vinto prima d'ora la Premier League, così com'è conosciuta. E per farlo hanno dovuto inanellare una sequenza record di vittorie. Del resto nel 2018-19 non bastarono 97 punti. Chiudono il torneo a 99, ma solo per un fisiologico rallentamento a titolo conquistato. Addirittura con 7 turni d'anticipo. Mai nessuna squadra era riuscita a chiudere il discorso con queste tempistiche. Il Manchester United di Sir Alex Ferguson, capace di ottenere l'aritmetica certezza il 14 aprile 2001, lo fece con cinque giornate d'anticipo, tante quante il Manchester City 2017/18 che ottenne l'aritmetica il 15 aprile 2018.