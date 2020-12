Il 2020 in pillole - Germania sempre più Low profile: che umiliazione lo 0-6 con la Spagna

Che 2020 è stato nel mondo del calcio? Non certo da ricordare per la Germania, che chiude come peggio non si potrebbe, ossia con un umiliante ko per 6-0 subito contro la Spagna, in una partita di Nations League giocata lo scorso 17 novembre. Una disfatta nelle proporzioni non si verificava addirittura dal 1931, in una partita contro l'Austria. Altri tempi, altro calcio. Un ko che ha posto seri dubbi sulla bontà del progetto Joachim Low, apparso ai più ai titoli di coda. La Federazione, però, gli ha ribadito la fiducia. Avanti così, anche senza i "senatori" Thomas Muller, Jerome Boateng, Mats Hummels: epurati dopo la retrocessione in Lega B di Nations League un anno fa. Per ricostruire, lanciando giocatori freschi, giovani e soprattutto affamati. Che al momento appena incrociano una big crollano: il 6-0 con la Spagna è solo l'ultimo flop di una lista che comprende il 2-4 casalingo contro l'Olanda, un altro ko contro gli oranje per 3-0 e pareggi contro squadre alla portata come Svizzera e Turchia. Una Germania che sembra più che altro il Messico: forte con le deboli, debole con le forti. Da troppi anni ormai.