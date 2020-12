Il 2020 in pillole - Haaland, l'impatto da urlo in Bundes e il record in Champions

vedi letture

Che 2020 è stato nel mondo del calcio? Un anno particolare (eufemismo) ma che per qualcuno è stato sicuramente pieno di soddisfazioni. Come nel caso di Erling Braut Haaland. Il norvegese ha impiegato appena 12 partite per arrivare ai primi 15 gol in Champions League, dividendosi fra Salisburgo e Borussia Dortmund: mai nessuno ha impiegato così poco. E tutto questo a soli 20 anni. 20, come i milioni (ben spesi) dal club tedesco che sa di perderlo già nel 2021 con la clausola di 75 milioni che si attiverà dopo il secondo anno di militanza. L'impatto in Bundesliga è stato devastante: la tripletta all'esordio, peraltro da subentrato e giocando appena 23 minuti giocati è la più veloce della storia del torneo. Mai nessuno aveva segnato da subentrato tre reti al debutto nel campionato tedesco. Mai nessun giocatore è riuscito a segnare 5 reti nelle prime due partite di Bundesliga. Mai nessuno ne ha fatti 7 nelle prime 3, 8 nelle prime 5 e 9 nelle prime 6. E indovinate un po' chi ha segnato il primo gol alla riapertura dei campionati dopo il lockdown? Chiude il primo anno con 13 reti in 15 partite ed è ripartito con 10 gol in 8 partite. Il futuro è suo.