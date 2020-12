Il 2020 in pillole - Rêvons plus grand: il PSG per la prima volta in finale di Champions

Il 2020 è un anno storico per il Paris Saint-Germain che dopo anni di enormi investimenti è riuscito ad arrivare al fondo della maggiore competizione al mondo, la Champions League. Se pur vedendo altri alzarla. È già un inizio, considerando la maledizione degli ultimi anni, con costanti e clamorose eliminazioni agli ottavi di finale (vedi Barcellona e Manchester United) e giocatori chiave infortunati nei momenti chiave (Neymar). Stavolta tutto ha funzionato, anche la fortuna è girata in favore di Thomas Tuchel, che fino a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta aveva un piede e mezzo fuori dal torneo. Prima, i parigini sono riusciti a liberarsi del Borussia Dortmund in una partita giocata a porte chiuse, con i tifosi ad attendere e festeggiare i propri beniamini letteralmente fuori dal Parco dei Principi. Una squadra che ha avuto in questa edizione un trascinatore, Neymar. Che mai come in quest'anno si è reso conto della bontà del progetto, dichiarando apertamente e per la prima volta dopo anni di mugugni di voler restare. Un paradosso di come il PSG sia arrivato in fondo alla competizione senza i gol di Kylian Mbappé. Gli ultimi risalivano al 2019 nella fase a girone. Ha ritrovato la gioia del gol nella fase a gironi del 2020, contro il Basaksehir. Rêvons plus grand (sogniamo in grande) è la frase che campeggia allo stadio e il motto anche per l'edizione 2020-21, che si presenterà con una novità in panchina. Perché Tuchel, nonostante i risultati, è stato esonerato.