Il 2020 in pillole - The show must go on: Bielorussia e Nicaragua avanti nonostante la pandemia

Il Covid ha stoppato il pallone in quasi tutto il mondo. Solo due paesi, imperterriti, non si sono mai fermati davanti alla pandemia: Bielorussia e Nicaragua. Paesi immuni dal virus? Tutt'altro, ma da loro si è preferito puntare sul motto "The show must go on". E così nell'ex repubblica sovietica, dove si gioca lungo l'anno solare, il campionato è partito regolarmente il 19 marzo. Nessuna restrizione, nonostante si fossero registrati alcuni casi. Il primo a non mostrare preoccupazione è stato il presidente Alexander Lukashenko, tanto che ha invitato i cittadini a lavorare in campagna per contrastare il COVID-19. Aggiungendo: "È bello guardare in televisione le persone che lavorano con i trattori, senza che nessuno parli del virus. Qui, il trattore guarirà tutti. I campi guariranno tutti". A prendere in mano la situazione sono gli ultras. Il primo gruppo a opporsi alla presenza negli stadi è quello del Neman Grodno, che ha inoltre esortato anche i gruppi di altre squadre a fare lo stesso: "Restiamo a casa, riduciamo i rischi associati alla diffusione del virus. Proteggiti e proteggi i tuoi cari" hanno dichiarato. A loro si sono uniti gli ultras dello Shakhtar Soligorsk. Il Nicaragua è riuscito a portare a termine il campionato: "I casi di Coronavirus nel nostro paese, arrivano solo da altri paesi. Sono soltanto infetti di rientro e abbiamo la speranza e la fede che presto, molto presto, si tornerà a giocare in tutto il Mondo. In quanto alla nostra lega... Vendere i diritti televisivi non è l'unico scopo, certo che ora la nostra lega è stata resa famosa da questa pandemia purtroppo" ha risposto in merito William Davila, presidente del Walter Ferretti.