Il 2020 in pillole - Il calciatore dell'anno: Lewandowski. Scalzati Messi e CR7 a suon di gol

Che 2020 è stato nel mondo del calcio? Un anno particolare (eufemismo) ma che per qualcuno è stato sicuramente pieno di soddisfazioni. Come nel caso di Robert Lewandowski, votato giocatore FIFA dell'anno. Il polacco ottiene il prestigioso riconoscimento all'età di 32 anni interrompendo una sequenza record di 11 vittorie consecutive di giocatori de LaLiga (5 a testa Cristiano Ronaldo e Messi, uno per Modric), considerando anche il Pallone d'Oro FIFA. Difficilmente gli sarebbe sfuggito questo Pallone d'Oro, se non fosse che France Football ha deciso di non assegnarlo. Chiude la stagione passata con 55 reti in 47 partite, capocannoniere della Bundesliga e della Champions League. In questa nuova stagione siamo già a 20 reti in 18 partite.