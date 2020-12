Il 2020 in pillole - Il Pallone d'Oro per la prima volta non viene assegnato

Il 2020 è un anno inevitabilmente unico nel mondo del calcio. E per questa ragione France Football prende una decisione clamorosa, decidendo il 20 luglio per la prima volta dalla sua fondazione che non verrà assegnato il Pallone d'Oro nel 2020. Non ci sono condizioni e, spiega FF, "Messi e Rapinone, così come De Ligt e Alisson, vincitori degli ultimi Kopa e Yachin, dovranno aspettare un altro anno". Il prestigioso media francese spiega le motivazioni: un anno così singolare non può - e non dovrebbe - essere trattato come un anno normale. In caso di dubbio, è meglio astenersi che persistere. Perché l'imparzialità che prevale per questo titolo onorario non poteva essere preservata, in particolare a livello statistico. Inoltre i candidati al premio non avrebbero avuto gli stessi criteri per essere valutati, con alcune stagioni proseguite e altre no. Con buona pace di Robert Lewandowski, che sarebbe stato il grande favorito per il prestigioso riconoscimento. Si consolerà col "The Best FIFA Men’s Player".