Il 2020 in pillole - La squadra dell'anno: il Bayern, schiacciasassi in patria e in Europa

Percorso netto del Bayern Monaco per arrivare alla finale di Champions League. Undici partite giocate, tutte vittorie, sempre con almeno due gol di scarto, ad ececzione della finale. 43 reti segnate, una media di 3.91 a partita. Numeri spaventosi da parte della squadra di Flick, che ha iniziato la stagione sotto la guida di Niko Kovač. Robert Lewandowski è il capocannoniere del torneo con 15 reti. Gnabry terzo in classifica con 9, dietro Haaland. Una squadra, il Bayern, che ha agganciato il Milan nella classifica delle finali disputate (11), dietro solo al Real Madrid che ne ha giocate 16. Un anno straordinario, che ha visto i bavaresi vincere tutto quello che c'era da vincere: anche la Bundesliga, con un percorso dall'inizio del 2020 a fine campionato spaventoso: 16 vittorie e 1 pareggio in 17 partite da gennaio al termine del campionato. Artefice di questa macchina perfetta Hans-Dieter Flick . Il Bayern, non a caso, lo scorso 3 aprile lo ha blindato come allenatore fino al 2023. "Con lui il Bayern Monaco gioca un calcio entusiasmante" ha dichiarato il CEO, Karl-Heinz Rummenigge. Subito dopo il suo rinnovo è arrivata la firma della bandiera Thomas Muller: "Col cambio panchina e uno stile differente di gioco, tutto è andato per il meglio. Non solo ho giocato di più ma sono riuscito a mettere il timbro nelle nostre partite nuovamente". E si sa che le parole dei senatori hanno un peso specifico importante.

Questo è il pecorso netto dei bavaresi in Champions:

Fase a gironi

Bayern-Stella Rossa 3-0 (Coman, Lewandowski, Muller)

Tottenham-Bayern 2-7 (Kimmich, Lewandowski 2, Gnabry 4)

Olympiacos-Bayern 2-3 (Lewandowski 2, Tolisso)

Bayern-Olympiacos 2-0 (Lewandowski, Perisic)

Stella Rossa-Bayern 0-6 (Goretzka, Lewandowski 4, Tolisso)

Bayern-Tottenham 3-1 (Coman, Muller, Coutinho)

Ottavi di finale

Chelsea-Bayern 0-3 (Gnabry 2, Lewandowski)

Bayern-Chelsea 4-1 (Lewandowski 2, Perisic, Tolisso)

Quarti di finale

Barcellona-Bayern 2-8 (Muller 2, Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski, Coutinho 2)

Semifinali

Lione-Bayern 0-3 (Gnabry 2, Lewandowski)

Finale

PSG-Bayern 0-1 (Coman)