Il 2020 in pillole - Messi è meglio 'e Pelé: battuto il record di reti con una sola maglia

Che 2020 è stato nel mondo del calcio? Un anno particolare (eufemismo) ma che per qualcuno è stato sicuramente pieno di soddisfazioni. Certo non per Lionel Messi, anche se è riuscito lo stesso a stabilire un record notevole: con le sue 644 reti segnate col Barcellona ha scalzato Pelé dal trono dei marcatori con una sola squadra. Anche O Rey si è inchinato all'argentino, mentre il Santos non ci sta e precisa che le reti del grande campione brasiliano sono state molto di più, se si contano anche le amichevoli. Solo due mesi prima Messi era riuscito a stabilire un record in Champions League, divenendo il primo giocatore a segnare per 16 edizioni consecutive.