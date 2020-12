Il 2020 in pillole - Quelli che si fermano: dalla Francia all'Olanda, la stagione non si completa

vedi letture

Il 2020 è un anno particolare per il calcio francese, che rivede dopo anni una sua rappresentante in finale di Champions League ma che conosce gli effetti della pandemia di Covid più di altri, al punto da chiudere anticipatamente la stagione, unico fra i grandi campionati d'Europa ad arrivare a una decisione tanto drastica. Il 29 aprile Il Primo ministro francese, Edouard Philippe, annuncia le misure prese per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus, stabilendo che le grandi manifestazioni sportive e culturali, tutti gli eventi che riuniranno più di 5mila partecipanti e che devono essere organizzati in anticipo non potranno avere luogo fino a settembre. La stagione 2019-20 di calcio si chiude al 28° turno e la classifica è determinata dalla media punti, considerando che non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite. Paris Saint-Germain campione ed era fuori discussione, ma i problemi sorgono con le retrocessioni contestate di Amiens e Tolosa. E anche il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas fa la voce grossa per l'esclusione della sua squadra dalle coppe europee. Situazione analoga in Olanda, dove si decide di non assegnare il titolo ma ugualmente vengono stabilite le qualificate alle coppe. E poi Belgio, Scozia, Bosnia, Cipro, Galles, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta.