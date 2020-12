Il 2020 in pillole - Tigres, la Juve del Nord America (per finali perse) spezza la maledizione

vedi letture

Che 2020 è stato nel mondo del calcio? Il sito della FIFA ripropone questo anno particolare (eufemismo) attraverso i numeri. Vediamo nello specifico:

4 - Come i tentativi dei messicani del Tigres che sono riusciti a vincere la CONCACAF Champions League per la prima volta. Dopo aver perso nel 2016, 2017 e 2019, Gignac e compagni hanno finalmente rotto la maledizione vincendo in questa edizione, nella finale contro i Los Angeles FC per 2-1, ribaltando anche lo svantaggio iniziale. Per la cronaca i messicani hanno perso anche una finale di Copa Libertadores nel 2015. Tuttavia non sono la squadra che ha perso più finali nel Nord e Centroamerica, considerato che i surinamesi del Robinhood hanno fatto pure peggio (0 vittorie e 5 finali perse, l'ultima nel 1983). Gli Auriazules si sono finalmente conquistati il diritto a partecipare al Mondiale per Club in programma a febbraio.