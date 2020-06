Il giorno del Diez: Messi e Riquelme, magia e splendore del calcio mondiale

Il 24 giugno è il 175° giorno del calendario gregoriano (176°, trattandosi di anno bisestile). Il cattolicesimo celebra la figura di San Giovanni Battista, ma chi ha il calcio come unica religione sa che in questa data sono nati due giocatori che meritano una venerazione assoluta: Juan Roman Riquelme e Lionel Messi.

Eupalla, per dirla alla Gianni Brera, si è superata, perché questo è un giorno davvero speciale per l'Argentina e per tutto il mondo. Il Giorno del Diez, ovvero il numero che da sempre ha contraddistinto la carriera di questi due autentici geni dello sport più amato, seppur in modo differente. Amici, uniti da un destino comune: far sognare i tifosi con le loro giocate. Due talenti cristallini, che hanno vinto tanto ma non sono riusciti a regalare gioie alla Nazionale, nonostante la conquista dell'oro olimpico di Pechino 2008. La magia, però, resta a prescindere: El Mudo fermava il tempo, poi accelerava improvvisamente, come se avesse un telecomando. Visione di gioco, un modo di pensare e agire davvero unico. Messi invece brucia il tempo, viaggia a velocità supersoniche. L'assist che ammalia e il gol che rende liberi. Due 10 leggendari.