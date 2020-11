Il punto sulla Bundes - Bayern e Dortmund si riprendono la vetta

vedi letture

La Bundesliga cambia ancora volto, ritrovando vecchi equilibri e consolidandone altri. La notizia del week end è la perdita dello scettro di capolista per il Lipsia: amara sconfitta per gli uomini di Nagelsmann che sono caduti di misura in casa del Borussia M'Gladbach, con la rete decisiva di Wolf.

Ad approfittarne, ovviamente, Bayern Monaco e Borussia Dortmund che si sono ripresa la vetta della classifica: i bavaresi si sono imposti per 2-1 in casa del Colonia, mentre i gialloneri hanno trovato i tre punti in casa dell'Arminia Bielefeld. Entrambe, adesso, hanno 15 punti in classifica, mentre il Lipsia resta a 13.

Alle spalle continua la cavalcata del Bayer Leverkusen che si impone per 4-2 in casa del Friburgo (doppietta Alario) e si tiene tra le prime quattro in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dall'ex capolista Lipsia. Detto del Borussia M'Gladbach subito dietro, anche Augsburg ed Union Berlino hanno finalmente ritrovato la vittoria: i primi (dopo due sconfitte consecutive) in casa contro il Mainz, mentre i ragazzi di Berlino tra le mura dell'Hoffenheim.

Situazione delicata in fondo alla classifica: Mainz sempre più ultimo (zero punti), lo Schalke ha conquistato un punto in casa contro lo Stoccarda (1-1) anche se la strada è ancora lunga, mentre il Colonia ha registrato un'altra sconfitta dopo due pareggi consecutivi, attestandosi al terzultimo posto.

BUNDESLIGA - 6° TURNO

Schalke 04-Stoccarda 1-1

Augsbug-Mainz 3-1

Bielefeld-Dortmund 0-2

Colonia-Bayern Monaco 1-2

Francoforte-Werder Brema 1-1

Borussia M'Gladbach-Lipsia 1-0

Domenica

Friburgo-Leverkusen 2-4

Hertha-Wolfsburg 1-1

Lunedì

Hoffenheim-Union Berlino 1-3