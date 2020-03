Il punto sulla Bundes - Bayern resta in vetta, perde terreno il Lipsia

Resta il Bayern Monaco la capolista del campionato tedesco, con gli equilibri in vetta che restano praticamente invariati, fatta eccezione per il Lipsia che perde ancora terreno a favore di un Borussia Dortmund che continua a rosicchiare punti.

Come detto, bene i bavaresi che superano 2-0 l'Augsburg grazie alla reti di Muller in avvio e Goretzka nel finale di partita. La squadra di Monaco resta, dunque, saldamente in vetta alla classifica, rosicchiando altri due punti rispetto ad un Lipsia fermato in malo modo in casa del Wolfsburg (0-0), mentre guadagna ancora terreno il Borussia Dortmund che supera in rimonta il M'Gladbach nello scontro diretto, con il gol di Hakimi al 71' che determina la vittoria finale. Gialloneri che strappano, dunque, il secondo posto alla squadra di Nagelsmann alla quale si avvicina anche il Bayern Leverkusen: gran vittoria dei rossoneri (4-0) contro l'Eintracht, con Paulinho protagonsita ed autore di una doppietta.

Tanti i pareggi che di fatto muovono in maniera blanda le classifica di Bundes, come quello che ha visto protagoniste Mainz e Fortuna Dusseldorf (1-1), entrambe che restano dunque appollaiata in fondo alla classifica.Finisce in pare anche lo scontro diretto tra Schalke ed Hoffenheim (1-1), così come il 2-2 tra Hertha e Werder Brema che fatto lascia le due squadre in limbo tra metà classifica e zona retrocessione. Sempre più ultimo invece il Paderborn, superato anche dal Colonia ormai lanciato ben oltre la zona rossa.

Venerdì

20:00 Paderborn-Colonia 1-2

Sabato

15:30 Friburgo - Union Berlino 3-1

15:30 Hertha - Werder Brema 2-2

15:30 Leverkusen - Francoforte 4-0

15:30 Schalke - Hoffenheim 1-1

15:30 Wolfsburg - RB Lipsia 0-0

18:30 Monchengladbach - Dortmund 1-2

Domenica

15:30 Bayern - Augusta 2-0

18:00 Magonza - Dusseldorf 1-1