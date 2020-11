Il punto sulla Bundes - Bayern saldo in vetta, avanza il Lipsia

In Bundesliga la vetta della classifica muta costantemente, con gli equilibri che variano ed una squadra che al momento si impone come capolista solitaria: è il Bayern Monaco che, arrivati alla 7^ giornata, comincia le sue prove di fuga. Il big match del sabato tedesco, infatti, ha visto i bavaresi superare al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund. Un risultato con tanti gol (2-3) che ha visto prima i gialloneri andare in vantaggio con Reus, per poi venire prima raggiunti da Alaba a ridosso dell'intervallo, e poi scavalcati con le reti di Lewandowski e Sane. Inutile il gol del solito Haaland nel finale, con il Bayern che ha conquistato tre punti fondamentali per tenere ben salda tra le mani la vetta.

Con il Dortmund fermato in casa, ad approfittare e ringraziare è il Lipsia: vittoria casalinga contro il Friburgo (3-0) e secondo posto consolidato alle spalle del Bayern (-2) ed una sola lunghezza di vantaggio sui gialloneri allenati da Lucien Favre. A pari punti proprio con il Borussia c'è al momento il Bayer Leverkusen, vittorioso (4-3) nello scontro diretto contro il M'Gladbach che resta al settimo posto.

A scavalcare i bianconeri di Marco Rose ci sono ben due squadre: il sorprendete Union Berlino, che ne rifila ben cinque all'Arminia Bielefeld, di fatto arrivando addirittura al quinto posto con 12 punti. Appena dietro il Wolfsburg di Glasner che supera per 2-1 l'Hoffenheim.

Nella zona bassa della classifica si muove poco, con le ultime tre delle classe che hanno conquistato un punto a testa: Mainz e Schalke si sono divise il bottino l'una contro l'altra (2-2), mentre il Colonia non è andato oltre l'1-1 contro il Werder Brema.

BUNDESLIGA - Turno 7

Werder Brema-Colonia 1-1

Augsburg-Hertha 0-3

Mainz-Schalke 2-2

Lipsia-Friburgo 3-0

Stoccarda-Eintracht Francoforte 2-2

Union Berlino-Arminia Bielefeld 5-0

BVB-Bayern Monaco 2-3

Wolfsburg-Hoffenheim 2-1

Leverkusen-M'Gladbach 4-3

CLASSIFICA: Bayern 18, Lipsia 16, BVB 15, Leverkusen 15, Union Berlino 12, Wolfsburg 11, M'Gladbach 11, Stoccarda 10, Werder Brema 10, Augsburg 10, Francoforte 10, Hertha 7, Hoffenheim 7, Friburgo 6, Bielefeld 4, Colonia 3, Schalke 3, Mainz 1.