Il punto sulla Bundes - Il Lipsia perde terreno, il Bayern prova a scappare

vedi letture

Lo scettro della Bundesliga resta saldamente nella mani del Bayern Monaco, squadra totalmente ritrovata e nuovamente ristabilitasi ai massimi livelli che hanno contraddistinto la compagine della Baviera negli ultimi anni. Alle spalle c'è chi perde terreno e chi invece resta in scia, mentre nella parte bassa della classifica c'è chi ormai si è stabilizzato in un punto stabile ma poco rassicurante.

Il Bayern, come detto, resta in vetta e lo fa con una vittoria dal risultato tennistico: 6-0 in casa dell'Hoffenheim, nonostante l'assenza di Lewandowski per infortunio. L'olandese promessa Zirkzee (appena 18 anni) non si lascia attendere e si iscrive ai tabellino dei marcatori, insieme - tra gli altri - a Coutinho autore di una doppietta. Alle spalle dei bavaresi, invece, perde terreno il Lipsia: soltanto 1-1 a Leverkusen contro il Bayer, con Bailey a firmare il vantaggio e l'ex Samp Schick a ristabilire il pareggio dei conti, tutto nel primo tempo.

Un passo indietro non perdere terreno, invece, il Borussia Dortmund: vittoria di misura in casa del Friburgo con Sancho autore del gol partita. Bene anche l'altro Borussia, il M'Gladbach, che si è imposto con un risultato pirotecnico sul campo dell'Augsburg: 3-2 il tabellino finale, Stidl trascinatore con una doppietta. In zona europa resta il Leverkusen, ma si fa sotto prepotentemente il Wolfsburg che rosicchia un punto sullo Schalke (secondo sconfitta consecutiva contro il Colonia) grazie al pareggio contro l'Union Berlino.

Nelle retrovie, detto della grande ripresa del Colonia che ormai dista ben otto punti dalla zona retrocessione, c'è chi se la passa decisamente peggio: ancora sconfitta per il Paderborn (2-0 nello scontro diretto contro il Mainz) mentre rinviato il match tra Werder Brema ed Eintracht, entrambe in serio pericolo nella corsa per non retrocedere.

RISULTATI:

Venerdì

20:30 Fortuna Dusseldorf-Hertha Berlino 3-3

Sabato

15:30 Augusta - Monchengladbach 2-3

15:30 Dortmund - Friburgo 1-0

15:30 Hoffenheim - Bayern 0-6

15:30 Mainz - Paderborn 2-0

18:30 Colonia - Schalke 3-0

Domenica

13:30 Union Berlino - Wolfsburg 2-2

15:30 RB Lipsia - Leverkusen 1-1

Rinviata Werder Brema - Francoforte