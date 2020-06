Il punto sulla Bundesliga - Bayern inarrestabile, passo falso del Lipsia

A quattro turni dal traguardo finale la lotta per il titolo in Bundesliga appare una mera formalità: il rullo compressore Bayern, inarrestabile da quando il campionato tedesco ha ripreso la propria marcia, vince ancora ed è a due soli successi dal Meisterschale. Sorride anche il Borussia, che approfitta del mezzo passo falso del Lipsia per consolidare il secondo posto.

BAYERN FORZA NOVE - Per i bavaresi è il nono acuto consecutivo in campionato. Numeri impressionanti, che legittimano la leadership indiscussa degli uomini di Flick. Eppure nel weekend il calendario metteva di fronte un avversario tutt'altro che agevole: il Bayer Leverkusen, che senza Havertz prima s'illude con Alario, per poi farsi schiantare dal poker inaugurato da Coman e chiuso dal solito Lewandowski. Lipsia beffato nel recupero dal fanalino di coda Paderborn; ne approfitta il Dortmund, cui basta un gol di Emre Can per archiviare la pratica Hertha.

LOTTA EUROPA APERTA - Tutto pressoché invariato nella lotta per il quarto posto: oltre al Leverkusen cade anche il Borussia Monchengladbach, steso dal Friburgo nel friday night. Grande bagarre per l'Europa League: si defila un po' l'Hertha, sorride invece il Wolfsburg, che stacca l'Hoffenheim, fermato sul pari dal Fortuna Dusseldorf.

SI SALVI CHI PUÒ - Si muove poco anche in coda alla graduatoria: detto del Paderborn, che raccoglie un punto che serve a poco, soltanto al Mainz riesce il colpaccio alla Commerzbank Arena: Niakhaté e Kunde affondano l'Eintracht e aumentano il gap dalla terzultima posizione. Uno a uno tra Union Berlino e Schalke, pari anche nell'ultima gara tra Augsburg e Colonia.

I risultati della 30a giornata

Venerdì 5 giugno

Friburgo-Borussia Monchengladbach 1-0 (59' Petersen (F))

Sabato 6 giugno

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4 (9' Alario (L), 27' Coman (B), 42' Goretzka (B), 46' Gnabry (B), 66' Lewandowski (B), 89' Wirtz (L))

Lipsia-Paderborn 1-1 (27' Schick (L), 92' Strohdiek (P))

Fortuna Dusseldorf-Hoffenheim 2-2 (5' Hennings (D), 16' Dabour (H), 61' Zuber (H), 76' Hennings (D))

Eintracht-Francoforte-Mainz 0-2 (43' Niakhaté (M), 77' Kunde (M))

Borussia Dortmund-Hertha Berlino 1-0 (58' Emre Can (D))

Domenica 7 giugno

Werder Brema-Wolfsburg 0-1 (82' Weghorst (W))

Union Berlino-Schalke 04 1-1 (11' Andrich (B), 28' Kenny (S))

Augsburg-Colonia 1-1 (85' Modeste (C), 88' Max (A))

La classifica aggiornata

Bayern Monaco 70

Borussia Dortmund 63

Lipsia 59

Borussia Monchengladbach 56

Bayer Leverkusen 56

Wolfsburg 45

Hoffenheim 43

Friburgo 41

Hertha Berlino 38

Schalke 04 38

Eintracht Francoforte 35

Colonia 35

Augsburg 32

Union Berlino 32

Mainz 31

Fortuna Dusseldorf 28

Werder Brema 25

Paderborn 20

Il programma della 31a giornata

Venerdì 12 giugno

20.30 Hoffenheim-Lipsia

Sabato 13 giugno

15.30 Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund

15.30 Colonia-Union Berlino

15.30 Wolfsburg-Friburgo

15.30 Hertha Berlino-Eintracht Francoforte

15.30 Paderborn-Werder Brema

18.30 Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach

Domenica 14 giugno

15.30 Mainz-Augsburg

18.00 Schalke 04-Bayer Leverkusen