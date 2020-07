Il punto sulla Liga - Real campione, caos Barcellona

Quando mancano ormai soltanto 90' minuti alla fine della Liga, è il Real Madrid a poter festeggiare la vittoria del titolo nazionale: bastava una vittoria ai blancos per agguantare il trofeo, e cosi è arrivata grazie alla doppietta di Benzema che ha steso il Villarreal. Il submarino amarillo ora dovrà vincere l'ultima partita per mettere in cassaforte il quinto posto, e quindi l'Europa League. Real Madrid campione e Barcellona nella bufera: anche la vittoria non sarebbe servita a niente ai catalani che però, addirittura, sono caduti in casa in maniera del tutto clamorosa contro il modesto Osasuna (1-2), passato in vantaggio proprio nei minuti conclusivi. Grande delusione in casa blaugrana e Setièn che ora rischia seriamente l'esonero in vista del Napoli.

Vittoria esterna per l'Atletico Madrid, con il 2-0 sul campo del Getafe che consente ai ragazzi di Simeone di poter portare a casa il terzo posto, basterà la vittoria nell'ultima sfida contro la Real Sociedad. Avversario, ques'ultimo, tutt'altro che abbordabile, visto anche il pareggio conquistato contro il Siviglia (0-0), con i biancorossi che però rimangono stabilmente al quarto posto.

In zona salvezza tutto da gustare lo scontro a distanza tra Leganes e Celta: i primi hanno battuto a Bilbao l'Athletic (0-2), mentre i secondi hanno perso in casa per mano del Levante (2-3). Gli ultimi minuti saranno decisivi per capire chi sarà la terza retrocessa dalla Liga (già in Segunda Division Maiorca ed Espanyol), con il Leganes che affronta il Real campione ed il Celta impegnato proprio in casa del fanalino di cosa Espanyol.

RISULTATI:

Eibar-Real Valladolid 3-1

Real Madrid-Villarreal 2-1

Barcellona-Osasuna 1-2

Atl. Bilbao-Leganes 0-2

Betis-Alaves 1-2

Celta Vigo-Levante 2-3

Getafe-Atl. Madrid 0-2

Maiorca-Granada 1-2

Real Sociedad-Siviglia 0-0

Valencia Espanyol 1-0