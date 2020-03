Il punto sulla Liga - Real Madrid, mette la freccia e sorpassa in vetta. Deludente invece l'Atletico

La ventiseiesima è stata la giornata del Clasico, la giornata della gara più attesa tra le due rivali di sempre che stavolta valeva il primato della Liga. Il Barcellona è arrivato al Santiago Bernabeu da capolista, Messi reduce da un poker ed un Real Madrid da due sconfitte tra Champions (Manchester City) e campionato (Levante). Lo spettacolo è servito a Madrid, una partita di alto livello tecnico e di intensità che si accende definitivamente nella ripresa. Il Barça fermato da Courtois si spegne sotto i colpo dell'arrembante Real. Prima rete nel Clasico per il giovane brasiliano Vinicius Jr grazie anche alla deviazione di Piqué, raddoppio a tempo scaduto di Mariano Diaz all'esordio in questo campionato. La formazione di Zinedine Zidane conclude quindi l'operazione sorpasso, più uno sul Barcellona di Quique Setien che continua a non convincere.

Si conferma terza forza del campionato invece il Siviglia, nell'anticipo gli andalusi battono l'Osasuna per 3-2 con doppietta di En-Nesyri e il gol dell'ex Milan e Genoa Ocampos. D'applausi comunque la reazione degli ospiti che nella ripresa avevano raggiunto il pareggio in inferiorità numerica. Prosegue il deludente cammino dell'Atletico Madrid fuori dalle mura amiche, i colchoneros rimangono al quinto posto dopo l'1-1 contro l'Espanyol. In zona Champions League invece rimane il Getafe, il prossimo avversario dell'Inter in Europa League infatti con un gol di Maksimovic sbriga la pratica Maiorca.

Prosegue la striscia positiva della Real Sociedad, a San Sebastian infatti basta un gol dell'ex talento del Manchester United Januzaj per conquistare i tre punti contro la Real Valladolid. Torna a vincere invece il Valencia e lo fa al Mestalla contro il Betis grazie alle marcature di Gameiro e Parejo, a nulla è servita invece la rete nel finale di Loren. Secondo stop consecutivo per il Villarreal che perde di misura sul campo dell'Athletic Bilbao, deciso Raul Garcia mentre i baschi hanno anche fallito un calcio di rigore con Inaki Williams. Il Celta Vigo prova a rimanere fuori dalla zona rossa della classifica ma non va oltre il pareggio contro il Granada, stesso risultato del Leganes contro l'Alaves. L'Eibar invece conquista tre punti importanti dopo la disfatta contro il Barcellona, vittoria di misura sul Levante.

Il programma completo del 26° turno di Liga:

Real Sociedad-Valladolid 1-0

Eibar - Levante 3-0

Valencia - Betis 2-1

Leganes - Alaves 1-1

Granada - Celta Vigo 0-0

Siviglia - Osasuna 3-2

Ath. Bilbao - Villarreal 1-0

Espanyol - Atl. Madrid 1-1

Maiorca - Getafe 0-1

Real Madrid - Barcellona 2-0