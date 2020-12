Il punto sulla Ligue 1 - Equilibri stabili in vetta, crolla il Marsiglia

In vetta alla classifica della Ligue 1 resta tutto sostanzialmente invariato dopo il turno infrasettimanale. Nel ruolo di capolista troviamo saldamente in testa Lione e Lille: i primi, alla seconda vittoria di fila, si sono imposti per 3-0 contro il Nantes; la squadra dì Galtier, invece, ha trovato il gol della vittoria contro il Montpellier (2-3) con la rete firmata a pochi minuti dalla fine dal Ylmanz.

Resta poco dietro il Paris Saint Germain, esattamente ad un punto: successo rotondo contro lo Strasuburgo con la squadra di Tuchel che si è imposta 4-0. Tiene il passo anche il Rennes, con la vittoria di misura conquistata contro il Metz grazie alla rete decisiva di Grenier nel secondo tempo.

Brusca frenata, invece, per il Marsiglia che perde in casa dell'Angers per 2-1, sotto i colpi di una squadra al secondo risultato utile consecutivo. Frenata parziale anche per il Monaco, che non va oltre il 2-2 contro il Saint Etienne.

Nelle parti basse della classifica, invece, vittoria importante nello scontro diretto contro il Reims per il Digione, che abbandona l'ultimo posto solitario ed aggancia proprio gli avversari a 12 punti. Un punticino rosicato anche dal Lorient, 2-2 contro il Nizza.

RISULTATI

Bordeaux-Reims 1-3

Lens-Brest 2-1

Nimes-Dijon 1-3

Nizza-Lorient 2-2

Rennes-Metz 1-0

Angers-Marsiglia 2-1

Lione-Nantes 3-0

Monaco-St. Etienne 2-2

Montpellier-Lille 2-3

Paris Saint Germain-Strasburgo 4-0

CLASSIFICA

Lione 36

Lille 36

PSG 35

Rennes 31

Marsiglia 28

Monaco 27

Lens 27

Montpellier 27

Angers 27

Metz 23

Brest 23

Nizza 22

Bordeaux 22

St. Etienne 18

Reims 17

Nantes 15

Strasburgo 14

Lorient 12

Dijon 12

Nimes 12