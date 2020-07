Il punto sulla Premier - Chelsea e United in Champions, Watford retrocesso

vedi letture

Tempo di verdetti ormai in Premier League, dopo l'ultima curva percorsa ieri dalle squadre del massimo campionato inglese, arrivando al traguardo e configurando tutti i piazzamenti per le prossime coppe europee ed, ovviamente le retrocessioni. Il Liverpool, come noto ormai da tempo, è la squadra campione ed anche ieri ha consolidato il suo primato superato per 3-1 il Newcastle ormai già salvo. Dietro il City di Guardiola, già matematicamente secondo, che a sua volta chiude in bellezze superando per 5-0 il Norwich fanalino di coda (doppietta De Bruyne).

Era match chiave quello tra Manchester United e Leicester, che una di fronte all'altra si giocavano un posto per la prossima Champions League: a spuntarla sono stati i red devils, che superando 2-0 i ragazzi di Brendan Rodgers conquistato il terzo posto, superando anche il Chelsea che vince sul Wolverampton (2-0), e si prendono il quarto posto, l'ultimo utile per partecipare alla prossima competizione per la Coppa dalle grandi orecchie.

In Europa League ci vanno, invece, proprio il Leicester ed il Tottenham, con gli spurs che restano al sesto posto grazie al pareggio in casa del Crystal Palace (1-1). Resta fuori dai giochi europei, dunque, l'Arsenal che chiude la sua stagione all'ottavo posto, dietro i Wolves, con un'amara vittoria (3-2) in casa contro il Watford. Proprio la squadra dei Pozzo chiude al penultimo posto e retrocede in Championship, in compagnia del Norwich fanalino ed il Bournemouth, quest'ultimo vittorioso per 3-1 sul campo dell'Everton di Ancelotti. Si salva, invece, l'Aston Villa che va a prendersi un punticino sul campo del West Ham (1-1) ed esulta per la sconfitta del Watford.

Tutti i risultati:

Arsenal-Watford 3-2

Burnley-Brighton 1-2

Chelsea-Wolves 2-0

Crystal Palace-Tottenham 1-1

Everton-Bournemouth 1-3

Leicester-Manchester Utd 0-2

Manchester City-Norwich 5-0

Newcastle-Liverpool 1-3

Southampton-Sheffield 3-1

West Ham-Aston Villa 1-1

La classifica finale della Premier League 2019-2020:

1) Liverpool 99

2) Manchester City 81

3) Manchester United 66

4) Chelsea 66

5) Leicester 62

6) Tottenham 59

7) Wolverhampton 59

8) Arsenal 56

9) Sheffield United 54

10) Burnley 54

11) Southampton 52

12) Everton 49

13) Newcastle 44

14) Crystal Palace 43

15) Brighton 41

16) West Ham 39

17) Aston Villa 35

18) Bournemouth 34

19) Watford 34

20) Norwich 21