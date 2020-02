vedi letture

Il punto sulla Premier - In attesa del Liverpool, colpo del Chelsea contro l'ex Mourinho

Il Liverpool scenderà in campo questa sera contro il West Ham, anche una sconfitta che sarebbe la prima della stagione non andrebbe a compromettere il primato dei Reds. Da qualche mese a questa parte, in Premier League la competizione comincia dalla seconda posizione in poi. Una partita che prometteva spettacolo era senza dubbio quella tra Manchester City e Leicester, meno gol del previsto ed una vittoria di misura per 1-0 della formazione di Pep Guardiola. I Citizens rafforzano il secondo posto in classifica grazie alla rete nel finale di Gabriel Jesus, il brasiliano su assist di Mahrez vendica Aguero che nella ripresa aveva fallito un calcio di rigore. Frank Lampard invece a Londra non perdona il suo ex tecnico José Mourinho, è del Chelsea infatti il big match contro il Tottenham. Spurs in emergenza che colgono la seconda sconfitta in tre giorni dopo quella in Champions League con il Lipsia. Per i Blues in rete i meno utilizzati di questa stagione ovvero Olivier Giroud e Marcos Alonso, due che a gennaio avevano le valigie in mano.

Prima gioia per Bruno Fernandes, bene l'Arsenal - Dal quinto posto in giù non si può che non segnalare la vittoria del Manchester United, netta, per 3-0 contro il Watford. Tutto troppo facile per la squadra di Solskjaer che ha chiuso il primo tempo in vantaggio con il primo gol, su rigore, del portoghese ex Novara e Udinese Bruno Fernandes. Nella ripresa le reti di Martial e Greenwood. Primo tempo spettacolare invece all'Emirates Stadium, la sfida tra i due allenatori subentrati Arteta e Ancelotti terminata per 2-2. Nella ripresa è Aubameyang a firmare il gol della vittoria per l'Arsenal e mandare così al tappeto l'Everton. Lo Sheffield fallisce l'occasione invece di superare United e Tottenham in classifica, la cenerentola della Premier infatti è stata bloccata sul pareggio dal Brighton nonostante la rete del vantaggio di Stevens.

Si conferma macchina da gol invece il Wolves, vittoria rotonda per 3-0 contro il Norwich firmato da Diogo Jota (doppietta) e Raul Jimenez. Stesso risultato per il Burnley in casa contro il Bournemouth mentre grande colpo per la salvezza invece per il Southampton vittorioso al St Mary's Stadium contro l'Aston Villa per 2-0. Al Crystal Palace invece basta un gol di Van Aanholt per battere il Newcastle.

RISULTATI

Chelsea-Tottenham 2-1

Burnley-Bournemouth 3-0

Crystal Palace-Newcastle 1-0

Sheffield United-Brighton 1-1

Southampton-Aston Villa 2-0

Leicester-Manchester City 0-1

Wolves-Norwich 3-0

Manchester United-Watford 3-0

Arsenal-Everton 3-2

CLASSIFICA

Liverpool 76*

Manchester City 57

Leicester 50

Chelsea 44

Manchester United 41

Tottenham 40

Sheffield United 40

Wolves 39

Arsenal 37

Burnley 37

Everton 36

Southampton 34

Crystal Palace 33

Newcastle 31

Brighton 28

Bournemouth 26

Aston Villa 25

West Ham 24*

Watford 24

Norwich 18