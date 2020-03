Il punto sulla Premier - Liverpool, quasi tutto pronto per la festa. Allo United il derby

Altro giro, altro successo. Soltanto un incidente di percorso quello di settimana scorsa per il Liverpool con la sconfitta contro il Watford, sabato la formazione di Klopp ha ritrovato in fretta i tre punti ad Anfield contro il Bournemouth. Adesso sono ben venticinque le lunghezze di distanza tra i Reds ed il Manchester City, la squadra di Pep Guardiola infatti è andata incontro alla settima sconfitta stagionale nel derby contro lo United. Felice affermazione dei Red Devils ad Old Trafford grazie alle reti di Martial e McTominay e che confermano il momento poco felice in Premier per la seconda forza del campionato. Un titolo che manca in casa Liverpool addirittura dalla stagione 1989/90 ovvero lunghi trent'anni e che potrebbe arrivare già lunedì prossimo. Come? Se il City non dovesse vincere il recupero di mercoledì contro l'Arsenal, alla squadra di Klopp basterebbe una vittoria nel derby di prossima settimana contro l'Everton di Ancelotti. Campione già a marzo? Più che possibile.

Ancelotti cade nel suo ex stadio. Tottenham, così non va - Non è stato indubbiamente un ritorno felice a Stamford Bridge per Carlo Ancelotti, il tecnico dell'Everton infatti cade per 4-0 contro il suo ex Chelsea. Altra affermazione importante per la formazione di Frank Lampard, un risultato senza appello con le reti di Mount e Pedro nel primo tempo e Willian e Giroud nella ripresa. Prosegue la crisi nera del Tottenham di Mourinho, 1-1 sul campo del Burnley con Dele Alli che dal dischetto ha pareggiato i conti dopo la rete del neozelandese Wood. Nel match tutto londinese dell'Emirates invece l'Arsenal si porta a casa il terzo successo di fila, stavolta la vittima è il West Ham battuto da una rete di Lacazette subentrato nella ripresa al giovane Nketiah.

Rimane al sesto posto invece il Wolves che nonostante i numerosi tentativi del messicano Raul Jimenez non è riuscito a violare il muro del Brighton con il portiere Ryan grande protagonista. Chi continua a sorprendere invece è la matricola Sheffield United, settimo posto e vittoria di misura con il sempre verde Billy Sharp contro il fanalino di coda Norwich. Al Crystal Palace basta invece una rete di Jordan Ayew per avere la meglio sul Watford che non ha smaltito la sbornia della vittoria contro il Liverpool, gli Hornets infatti sono stati l'unica squadra in Premier a imporre la sconfitta a Jurgen Klopp. Sfortunato invece il Southampton che con l'espulsione nel primo tempo di Djenepo si complica la vita e cade a dieci minuti dal termine contro il Newcastle. Questa sera invece il posticipo che si annuncia elettrizzante tra Leicester e Aston Villa.

Premier League - Turno 29

Liverpool-Bournemouth 2-1

Wolves-Brighton 0-0

Southampton-Newcastle 0-1

Sheffield-Norwich 1-0

Crystal Palace-Watford 1-0

Arsenal-West Ham 1-0

Burnley-Tottenham 1-1

Chelsea-Everton 4-0

Man United-Man City 2-0

9/03 Leicester-Aston Villa