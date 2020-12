Il punto sulla Premier League - Tottenham e Liverpool a braccetto in testa, annaspa l'Arsenal

Il Tottenham e il Liverpool si confermano le squadre più in forma del momento in Premier League. Il Chelsea è dietro di soli due punti, ma il campionato è più aperto che mai: dalla coppia di testa al Wolverhampton ci sono 10 squadre in 7 punti. Il Tottenham, ieri, ha dato un'altra dimostrazione di forza battendo nell'atteso derby del Nord di Londra l'Arsenal per 2-0. Son e Kane sono in stato di grazia e per Mourinho è facile avere gioco dei Gunners che non vincono da tre partite e sono lontanissimi dalla vetta e soprattutto nei bassifondi della classifica. Al Tottenham risponde il Liverpool che vince 4-0 contro il Wolverhampton. Vince anche il Chelsea di Lampard (ancora a segno Giroud dopo il poker al Siviglia in Champions League) che regola in casa il Leeds di Bielsa: le prime tre squadre di testa, nelle ultime cinque partite, sono le uniche squadre che non hanno mai perso. Ritorna alla vittoria il Leicester che vince, però, solo al 90' contro lo Sheffield United, ultimo in classifica: decide il solito Vardy. Risale impetuosamente il Manchester United: recuperato Pogba, subito a segno nel successo contro il West Ham, i Red Devils mettono a segno la quarta vittoria consecutiva. Ci sono anche loro per il titolo. Bene anche l'altra squadra di Manchester, il City di Guardiola che vince in casa contro il Fuhlam per 2-0. Il turno di Premier League non si è ancora completato. Stasera alle 21 in campo Brighton e Southampton: in caso di successo i Saints si porterebbero a 20 punti, in piena zona europea.

Risultati 11/a giornata

Burnley-Everton 1-1 [3′ Brady (B), 48′ Calvert-Lewin (E)]

Manchester City-Fulham 2-0 [5′ Sterling, 26′ Rig. De Bruyne]

West Ham-Manchester United 1-3 [38′ Soucek (W), 65′ Pogba (M), 68′ Greenwood (M), 78′ Rashford (M)]

Chelsea-Leeds 3-1 [4′ Bamford (L), 27′ Giroud (C), 61′ Zouma (C), 90′ Pulisic (C)]

Wba-Crystal Palace 1-5 [8’ Aut. Furlong (C), 30’ Gallagher (W), 55’ Zaha (C), 59’ Benteke (C), 68’ Zaha (C), 82’ Benteke (C)]

Sheffield-Leicester 1-2 [24’ Perez (L), 26’ Mcburnie (S), 90’ Vardy (L)]

Tottenham-Arsenal 2-0 [13′ Son, 46′ Pt Kane]

Liverpool-Wolves 4-0 [24′ Salah, 58′ Wijnaldum, 67′ Matip, 78′ Aut. Semedo]

Classifica

Tottenham 24 punti

Liverpool 24

Chelsea 22

Leicester 21

Manchester United 19

Manchester City 18

Southampton 17

West Ham 17

Everton 17

Wolverhampton 17

Crystal Palace 16

Aston Villa 15

Newcastle 14

Leeds 14

Arsenal 13

Brighton 10

Fulham 7

West Bromwich 6

Burnley 6

Sheffield United 1