In estate non ci saranno soldi per comprare Neymar. Il Coronavirus blocca il brasiliano al PSG

Il Mundo Deportivo propone un’interessante analisi riguardante il futuro di Neymar. Nell’articolo vengono riportate le parole di un dirigente del PSG la cui identità resta anonima: “La crisi da emergenza Coronavirus farà sì che sul mercato non ci saranno soldi per pagare Neymar”. Il ragionamento riguarda i problemi finanziari che un po’ tutte le società stanno avendo in questi mesi, dalle più piccole ai top club, e spiega come nonostante il pressing del Barcellona difficilmente il brasiliano potrà lasciare Parigi quest’estate.

Oltre 400 milioni di investimento - Nello specifico il cartellino di Neymar costerebbe non meno di 150 milioni di euro e sebbene fra i vertici parigini non ci sia l’idea di trattenere il giocatore ad ogni costo, difficilmente si potrà intavolare una trattativa. Oltre al costo del cartellino, infatti, occorre valutare lo stipendio di Neymar che a Parigi guadagna, al lordo, 31,6 milioni di euro per stagione. Con un contratto pluriennale, le tasse e le mediazioni, l’operazione andrebbe a toccare senza grossi problemi i 400 milioni di euro. “E’ inconcepibile visto ciò che sta passando”, conclude la sopracitata fonte.