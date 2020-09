Ja estic a casa. Miralem Pjanic posta già in catalano. "Farò crescere il mito"

Giorno di presentazione a Barcellona e di firma sul contratto per Miralem Pjanic, dopo la lunga conferenza stampa di presentazione è arrivato anche il post social dell'ex giocatore della Juventus. "Ho molti bei giorni da ricordare ma questo sarà uno dei migliori. Mi avvicino al mito in punta di piedi, rispettando chi lo ha creato e volendo farlo crescere. Mi sento già a casa", ha scritto in tre parti: inglese, castigliano e catalano.

I must say I have quite a lot of good days to remember, but this is going to be one of the best ❤️💙

.

Te acercas al mito de puntillas, respetando a los que lo crearon y deseando hacerlo crecer 🔥

.

Ja estic a casa 📍🏟️#ForçaBarça #mesqueunclub #PjanicCuler #Pjanist 🎹 pic.twitter.com/Wu2DZXf5eN

— Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) September 15, 2020