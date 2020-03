L'Equipe apre con il possibile rinvio di Tokyo 2020: "I giochi sospesi"

L'Equipe di questa mattina, lunedì 23 marzo 2020, apre con la notizia relativa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che quasi sicuramente non si giocheranno a luglio come previsto a causa del Coronavirus. Il Comitato Olimpico internazionale si è dato un mese di tempo per decidere come muoversi e magari scegliere una nuova data per disputare le Olimpiadi. L'unica cosa certa è che non verranno cancellati ma solo rimandati. Il quotidiano francese titola: "I giochi sospesi".