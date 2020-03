L'Equipe apre con Olympique Lione-Saint Etienne: "Febbre da derby"

vedi letture

"Febbre da derby". E' questo il titolo d'apertura de L'Equipe, che in prima pagina si sofferma su match di stasera tra Olympique Lione e Saint-Etienne. Una sfida molto sentita che oppone due squadre diverse. Les Verts sono in crisi, l'OL è in ripresa dopo la vittoria in Champions League con la Juventus.