L'Equipe: "Aulas passa all'attacco". Il Lione non ci sta alla sospensione della Ligue 1

vedi letture

L'Equipe di oggi parla di 30 personaggi che si sono messi maggiormente in mostra durante la quarantena. In Francia il lockdown terminerà l'11 maggio. Fra i personaggi più attivi senza dubbio il numero uno del Lione, Jean-Michel Aulas, al quale è dedicato il taglio alto della prima pagina: "Aulas passa all'attacco" si legge. Il numero uno dell'OL è pronto a fare ricorso per far risaminare le modalità dell'arresto della Ligue 1 decise dalla LFP.