L'Equipe, Bayern Monaco distrugge i sogni del Lione che ritorna sulla terra

"Retour sur terre", letteralmente "ritorno sulla terra" titola in prima pagina L'Equipe questa mattina. Naturalmente il riferimento va alla sconfitta del Lione in semifinale di Champions contro il Bayern giocata ieri sera. I francesi perdono 3-0 coi tedeschi che continuano ad asfaltare tutti dimostrandosi una vera e propria macchina da gol. Dal canta suo, scrive il quotidiano, l'OL era chiamata ad un'impresa per accedere alla finale. E adesso nella prossima stagione non potrà neanche giocare la Champions considerando che in campionato non è riuscito a qualificarsi arrivando nei primi posti.